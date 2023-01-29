Sevdiği kişiyle kaçtı, bir haftadır haber alınamıyor
Elazığ'da sevdiği kişiyi kaçıran ve ardından evlenen gençten bir haftadır haber alınamıyor. Oğlunun kaçırıldığını iddia eden baba, güvenlik güçlerine haber verdiklerini ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, bir ay önce 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırdı.
İkili ardından evlendi. Olayın ardından Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler yaşandı. Mustafa Yılmaz, bir hafta önce ortadan kayboldu. Oğlunun kaçırıldığını iddia eden baba Mahir Yılmaz, güvenlik güçlerine haber verdiklerini ve arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
"OĞLUMUN BAŞIN NE GELDİ BİLMİYORUM"
Baba Mahir Yılmaz, "Bir ay önce oğlum Kovancılar ilçesi Sürekli köyünde, bacanağımın kardeşinin kızını kaçırdı. Ardından getirdi ve resmi nikahlarını yaptık. Oğlum bir haftadır kayıp. En son teyzesi oğlu olan ile görüşmüş. Araç giriş çıkışları tespit edildi. Oğlumun kaçırıldığını düşünüyorum. Tüm güvenlik güçlerine başvurduk. Kız ise halen bizdedir. Oğlumun başına ne geldi bilmiyorum. En kısa zamanda bulunmasını istiyorum" dedi.
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