SGK personel alımı sınavı ne zaman? SGK Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımına başvuracak adayların ilgili lisans programlarından mezun olmaları ve geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları gerekiyor. Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya bu fakültelere bağlı sosyal hizmetler bölümlerinden mezun adayların başvuruları kabul edilecek. Ayrıca, adayların değerlendirme sürecinde mülakat aşamasından en az 70 puan almaları şart koşuluyor. Peki, SGK personel alımı başvurusu sınavı ne zaman? SGK Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel İdari Hizmetler sınıfında görev almak üzere 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Adaylar, 20 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında başvurularını E-Devlet üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti ya da doğrudan https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden online olarak yapabilecek.

SGK PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

KPSS puanına göre başvuruları kabul edilen adayların sözlü sınavları, 8-19 Aralık tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Sözlü sınavlara ilişkin tarih, yer ve saat bilgileri, sınavdan en az 15 gün önce hem www.sgk.gov.tr adresinde hem de Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı için adayların aşağıdaki genel ve özel şartları taşıması gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

(Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olan adayların başvurularının değerlendirilebilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri zorunludur.)

Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

Görevini sürekli olarak yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak,

ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yılında yapılan KPSS’de, Tablo-1’de belirtilen KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.