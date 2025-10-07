Cumhuriyet Gazetesi Logo
SGK uyardı: Hizmet dökümlerinde 'K' harfi olanlar dikkat!

SGK uyardı: Hizmet dökümlerinde 'K' harfi olanlar dikkat!

7.10.2025 13:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
SGK uyardı: Hizmet dökümlerinde 'K' harfi olanlar dikkat!

SGK, hizmet dökümünde 'K' harfi olanlar için uyarıda bulunarak, "Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir" denildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hizmet dökümlerinde 'K' harfi görünenler hakkında uyarıda bulundu.

SGK'de yapılan açıklamada, "Hizmet dökümünüzde 'K' harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir" denildi.

"EMEKLİLİK HESABINIZDA GEÇERLİ SAYILMAYABİLİR..."

Açıklamada, "Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir" uyarısı yapıldı.

SGK açıklamasında, "e-Devlet'ten hizmet dökümünüzü kontrol etmeyi unutmayın" uyarısı yapıldı.

İlgili Konular: #SGK