Siirt Belediyesi duyurdu: Kent 2 gün susuz kalacak!

Siirt Belediyesi, Hizan-Siirt içme suyu hattında bulanıklık tespit edildiği için şehir genelinde 2 gün su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Siirt Belediyesi duyurdu: Kent 2 gün susuz kalacak!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 12:42

Siirt Belediyesi, kentte iki gün su kesintisi yapılacğaını açıkladı. Suyun tasarruflu kullanılmasının istendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde Van, Bitlis ve Hizan bölgesinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle, şehrimize gelen içme suyu kaynaklarında aşırı bulanıklıklar tespit edilmiştir. Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİSKİ), su arıtma tesislerinin mevcut durumda suyu tam olarak arıtamaması sebebiyle, vatandaşlarımızın sağlığını koruma amacı güderek önlem olarak su kesintisine gitme kararı alınmıştır. Bu kapsamda, şehir genelinde 2 gün sürecek olan su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşlarımızdan, su kullanımında özen göstermeleri ve tasarruflu olmaları önemle rica olunur."


Etiketler: #belediye #içme suyu #Siirt #su kesintisi

İlgili Haberler

77 saatlik süren su kesintisi isyan ettirdi

77 saatlik süren su kesintisi isyan ettirdi
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 13 saat 'su kesintisi' uygulanacak

İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 13 saat 'su kesintisi' uygulanacak
İstanbul'un bazı bölgelerinde uygulanacak su kesintisi ertelendi

İstanbul'un bazı bölgelerinde uygulanacak su kesintisi ertelendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler