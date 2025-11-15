Şık Makas işçileri Ekmek ve Adalet mitinginde buluşacak

Tokat’ta 41 gündür direnen Şık Makas işçileri, yarın Ekmek ve Adalet mitinginde bir araya gelecek.

Birleşik Tekstil İşçileri Sendikasının (BİRTEK-SEN) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bir tarafta ekmeği, hakları ve onuru için mücadele edenler var; Bir tarafta grev krıcılığı yapan, ihbarcılık ve ispiyonculuk yaparak işçileri işten attıran, gözaltına aldıran, ev hapsine koydurtan, patron adına tetikçilik yapan ve bunla övünen bir sarı sendika var… ve maalesef bunlara alet olan, kendi sınıfına, işçi kardeşlerine ihanet eden işçiler de var… Şık Makas işçileri kazanacak! Tokat halkı kazanacak! Ekmeği ve onuru için mücadele edenler kazanacak! İşçi sınıfı kazanacak!" ifadeleri kullanıldı.

Yarın Tokat’ta 41 gündür direnen Şık Makas işçilerinin Ekmek ve Adalet mitingi var.



Bir tarafta ekmeği, hakları ve onuru için mücadele edenler var;

Bir tarafta grev krıcılığı yapan, ihbarcılık ve ispiyonculuk yaparak işçileri işten attıran, gözaltına aldıran, ev hapsine… pic.twitter.com/juYUPh2F9X — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) November 15, 2025

Paylaşımda yer alan videoda konuşan sendika başkanı Mehmet Türkmen, "Bu mitinge Tokat'ta 20'den fazla siyasi parti, dernek, sendika destek veriyor. Yüzlerce, binlerce insan Şık Makas işçilerinin ahklı mücadelesine destek vermek için, Şık Makas patronuna karşı Şık Makas işçilerinin yanında durmak için geliyor" dedi.