Sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü 9 saat sonra öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu sıkıştığı araçtan ekiplerin müdahalesiyle güçlükle çıkartılan sürücü Davut Eren (69), kazadan 9 saat sonra hastanede hayatını kaybetti.
İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu'nda dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Mahir Acar yönetimindeki 16 NG 420 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan Davut Eren'in kullandığı 16 JY 015 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil, yaklaşık 30 metre savruldu. Bir iş yerine ait güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, sürücüler ile Ruhiye Eren (62), Nursel Ayma (19) ve Zeynep Ayma (45) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Davut Eren ile Zeynep Ayma, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı. İlk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Davut Eren, kazadan 9 saat sonra hayatını kaybetti. Doktorlar, diğer yaralılarında hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Kaza ile ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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