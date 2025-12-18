Silahlı fotoğraflar paylaşıldı: Ankara'da üniversite öğrencilerini tehdit ettiler iddiası

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde yemekhane ücretlerine ilişkin imza kampanyası sonrası öğrenciler, silahlı pozlar veren bir grubun saldırı, tehdit ve tacizine maruz kaldığını ifade etti.

Taciz ve tehditlerin iki ay boyunca devam ettiği olaya ilişkin şüphelilerin sosyal medyada silahla poz verdiği görüldü.

SORUŞTURMA YAPILMIYOR

BirGün'de yer alan habere göre üniversite öğrencileri, anonim ve gerçek hesaplardan yapılan paylaşımlarda işlenen suçların, tehditlerin açıkça sergilendiğini, buna rağmen yetkili makamların uzun süredir etkin bir süreç işletmediğini ifade ediyor.

Ayrıca okul yönetiminin konuya ilişkin yaptırım uygulamadığı da belirtildi. İddiaya göre, bazı öğrencilerin evlerinin önüne gidilerek pusu girişimlerinde bulunuldu.

Tehditlerin arttığını ve son bir haftada Kızılay'da bir öğrencinin saldırıya maruz kaldığını aktaran öğrenciler, konuya ilişkin soruşturma yapılmadığını söyledi.

Haberde ayrıca sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan şahısların, daha önce IŞİD'i övmekten ceza alan ve fakültede öğrenci kaydı bulunan A.G., M.Q. ve S. A. M. isimli şahısların olduğu öne belirtildi.