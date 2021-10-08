Şile Otoyolu'nda motosiklet kazası: 1 ölü
Çekmeköy'de Şile Otoyolu'nda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Çekmeköy'de Şile Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, 34 ELH 112 plakalı motosikleti otoyol kenarında kaza yapmış olarak buldu. Sürücüsü ile motosiklet arasında ise yaklaşık 200 metre mesafe olduğu tespit edildi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucu ölen sürücünün isminin Ahmet Çarpar (27) olduğu öğrenildi. Çarpar'ın cansız bedenin bulunduğu alan ile motosikletin bulunduğu alan polis tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi. Çarpar'n cansız bedeni, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekliye iyi haber
- Bülent Ersoy harekete geçti
- Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
- Dabbetülarz adı Yargıtay'ı harekete geçirdi
- Milan-Atletico Madrid maçındaki tercihleri olay olmuştu!
- Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında gerginlik
- Sabancı Holding açıkladı: 30 yıllık ortaklık bitiyor
- Soylu'nun akrabasının adı bıçaklı saldırıda
- Şişli'de görünmez kaza: Korkuluk kopunca aşağıya düştü
- Erdoğan’ın yaptığı üç teklif