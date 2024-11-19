Şile'de batan teknede kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
Şile Limanı'ndan 15 Kasım sabah saatlerinde çıkan ve kaza sonucu batan teknede kaybolan balıkçı Mehmet Yalçın'ı arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor. Çalışmalar sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlarken batan balıkçı teknesi bugün karaya çıkartıldı.
Şile Limanı'nda balıkçı Mehmet Yalçın denize açıldıktan bir süre sonra başka bir trol teknesiyle çarpıştı. Çarpışma sonucunda Karakaş isimli tekne Ayazma Plajı açıklarında battı. Balıkçı Mehmet Yalçın ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri geldi. Ekipler, arama botları ve dalgıçlarla çalışma yapmaya başladı. Arama çalışmaları sırasında balıkçı teknesinin kamara kısmı bulundu ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.
ARAMA ÇALIŞMALARINDA 5'İNCİ GÜN
Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizden ve havadan destek verdi. Karadaki aramalara AFAD ve Şile, Sultanbeyli ve Ümraniye Belediyesi arama kurtarma ekipleri katılıyor.
BATAN BALIKÇI TEKNESİ KARAYA ÇIKARTILDI
Kaza sonucu batan Karakaş balıkçı teknesi hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle denizden çıkarılamamıştı. Balıkçı teknesi bugün çıkartılarak Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi. Teknenin orta yerinde ağır hasar olduğu görüldü.
Çalışmaları yerinde takip eden Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, "5'inci günde Mehmet Yalçın arkadaşımızın bulunmasını ümit ediyoruz. Sahil Güvenlik ekiplerimiz her alanda çalışmalarını sürdürüyorlar. Ayrıca karadan yapılan aramalarda jandarmamız, polisimiz ve çok sayıda arama kurtarma ekibi sahada alan çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar" dedi.
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