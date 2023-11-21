Şile'de DSİ'ye suçlama

Yayınlanma: 21.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2023 - 04:00

Şileliler altyapı eksikliklerinden şikâyetçi olurken CHP ilçe başkanı Aras Arslan “Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluğunu yerine getirseydi bu felaket yaşanmayabilirdi. Buna DSİ felaketi diyebiliriz” dedi.

Aras, “İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri (İBB) kendi sorumluluk alanında olmamasına rağmen yoğun bir çalışma yürüttü. İBB sorumluluğundaki altyapı çalışmalarında sorun yok. Ancak DSİ sorumluluğunda eksiklikler söz konusu. DSİ, mahmuz denen dalgakıranları yapsa ne taşkın yaşanacaktı ne de hasar. DSİ’nin yetki alanında olduğu için İBB yapamıyor. İBB’nin altyapı çalışmaları daha büyük bir felaketi de engelledi” ifadelerini kullandı.

‘MAHMUZ GELECEK YILA’

AKP’li Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, esnaf ziyareti yaparak 2024 yatırım programına mahmuz yapılmasını dahil edeceklerini belirtti. Öte yandan yurttaşlar fırtına öncesinde hazırlık yaptıklarını ancak yine de maddi hasar yaşandığını belirtti. Bir balıkçı “En çok zarar ağlarda. En az 500 bin liralık ağ gitti. Bazı tekneleri de kurtaramadık. Suyun böyle yükseldiğini daha önce görmemiştim” dedi. Şile’nin yerlisi olduğunu belirten E.E. ise “Fırtına öncesinden tekneleri bağladık, sağlamlaştırdık. Böyle rüzgâr daha önce görmedim. Suyun bu kadar yükseldiğine ilk defa tanık oldum. Şu gördüğünüz karada duran tekneler aslında denizdeydi” diye konuştu. Balıkçılar yerel yöneticilerin kendileriyle görüştüğünü ancak hasarların giderilmesi için herhangi bir söz verilmediğini kaydetti

