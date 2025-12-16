Şili'ye tatile giden Türk kayboldu: 12 Kasım'dan beri haber alınamıyor

Güney Amerika turuna çıkan bir Türk vatandaşından günlerdir haber alınamıyor.

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan 50 yaşındaki Ali Dikici, tatil amacıyla gittiği Kolombiya’da yaklaşık bir ay kaldıktan sonra, üç hafta kalmayı planladığı Şili’ye geçti.

Bu süreçte ailesiyle, özellikle de kardeşi Şükran Maden ile düzenli olarak iletişim kurduğu belirtildi.

Şükran Maden, ağabeyinin Şili’deki tatilinin ardından 22 Kasım’da Bogota’ya dönmeyi, buradan da Almanya’ya uçmayı planladığını ancak 12 Kasım’dan bu yana kendisine ulaşamadıklarını söyledi. Maden, “Maalesef 12 Kasım’dan beri abimden hiçbir haber alamıyoruz. Son temasımız o tarihte oldu” dedi.

SON PAYLAŞIMINI 12 KASIM'DA YAPMIŞ

Ali Dikici’nin son sosyal medya paylaşımını 12 Kasım’da Şili’deki Hornitos Sahili’nden yaptığı öğrenildi. Dikici’nin ailesine gönderdiği görüntülerde, aracının kuma saplandığı ve yardım istediği görüldü.

NTV'de yer alan habere göre; kardeşi Şükran Maden, bölgedeki yardım ekiplerinin aracı kumdan çıkardığını ve Dikici’nin yoluna devam ettiğini, ancak bu noktadan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığını aktardı.

Ailenin hem Almanya’da hem de Şili’de resmi makamlara başvurduğu, Şili polisi ve Türkiye’nin Şili’deki konsolosluğuyla temas halinde oldukları belirtilirken, yakınları arama çalışmalarının genişletilmesi için daha fazla destek çağrısında bulundu.