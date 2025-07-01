‘Silivri Zindanı’nda 100 gün: CHP, bugün Saraçhane’ye döndü!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 19 Mart’ta başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlarının ardından tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. gününde bugün Saraçhane’de 20.30 miting yapacak.

Söz konusu miting için on binlerce yurttaş meydanda toplanmaya başladı.

CHP, İmamoğlu’nun tutuklanması ve İBB’ye yönelik operasyonlarla birlikte, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingleri düzenlemeye ise devam ediyor.

Hafta içi bir gün İstanbul’un bir ilçesinde, hafta sonu ise Türkiye’nin bir ilinde yapılan mitinglere yüzbinlerce yurttaş katılıyor.

Miting dolayısıyla CHP Kadın Kolları Beyazıt'tan Saraçhane'ye yürüyor. Mitinge üniversite öğrencileri de toplu bir şekilde katılıyor.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının 100. gününde, mücadelenin ilk günlerindeki adres olan Saraçhane’ye dönen CHP’nin bugün yapılacak olan mitingine Zafer Partisi katılmama kararı vermiş ve yakın zamanda tahliye edilen partinin lideri Ümit Özdağ konuya ilişkin “Bu, CHP mitingi, bizim değil” ifadelerini kullanmıştı.