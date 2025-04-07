'Silivri'ye iki katlı yeni bina yapılacak' iddiası... Bakan Tunç'tan yalanlama geldi: 'Bunların hepsi dedikodu'

Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:46

Güncelleme: 07.04.2025 - 12:37

Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne 832 metrekarelik iki katlı yeni bir bina yapılacağı öne sürüldü.

Nefes gazetesinden Nisanur Yıldırım'ın haberine göre cezaevinin 15 Kasım 2024’te düzenlediği “832 metrekare iki katlı prefabrik bina yapımı işi” ihalesini iddiaya göre Erkkam Mühendislik ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kazandı.

Sözleşme bedeli 9.9 milyon TL olan ve 21/c pazarlık usulü yapılan ihaleye göre, prefabrik binanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Lojmanları Bölgesi'ne yapılacağı öne sürüldü.

8 Mayıs’ta bitirilmesi öngörülen binanın hangi amaçla kullanılacağı ise açıklanmadı.

BAKAN TUNÇ "DEDİKODU" DEDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise söz konusu iddiayı yalanladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, "Silivri'ye iki katlı yeni bina yapılacak" iddiasına karşılık "Bunların hepsi dedikodudan ibaret" açıklamasını yaptı.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK CEZAEVİ KAMPÜSÜ

2008’de açılan cezaevinin toplam yüzölçümü 1.035.247 metrekare. Tutuklu ve hükümlülerin kaldığı alan ise 437 bin metrekare. Kampüste 8’i yüksek güvenlikli L Tipi, bir de T tipi olmak üzere 9 kapalı, 1 de açık cezaevi var. Toplam 10 cezaevinden oluşan Marmara Cezaevi, Avrupa’nın ise en büyük cezaevi biliniyor.

Marmara Cezaevi'nde CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediye başkanları Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Gezi hükümlüleri Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birçok siyasi tutuklu bulunuyor.