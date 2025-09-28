Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi. Peki, Simav nerede, nereye bağlı? Simav Fayı hangi illeri etkiliyor?

S İMAV FAYI NEDİR?

Simav Fayı, Batı Anadolu’daki aktif fay hatlarından biridir. Ege Bölgesi’nde sıkça görülen doğrultu atımlı ve normal faylanma hareketleri, bu hattın deprem üretme potansiyelini artırıyor.

SİMAV FAYI HANGİ İLLERİ ETKİLİYOR?

Simav Fayı, yalnızca Kütahya için değil, çevre iller açısından da risk taşıyor. Fay hattının etkilediği bölgeler arasında:

Kütahya (özellikle Simav, Gediz ve çevre ilçeler), Balıkesir (Dursunbey, Sındırgı gibi ilçeler), Bursa’nın güneyi, Manisa’nın kuzeyi yer alıyor.

Fay hattının aktif olması, bu illerde zaman zaman hissedilen depremlere neden oluyor.