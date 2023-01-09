Sınav sonucu kötü gelen öğrenci ikinci kattan aşağı atladı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 16:09

Güncelleme: 09.01.2023 - 16:09

Elazığ'daki olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi.

İddiaya göre, 7’nci sınıf öğrencisi M.Ö., sınıfta hocasının sınav notlarını açıklamasının ardından notunu kötü bulup kendisini 2'nci kattan boşluğa bıraktı.

M.Ö. ağır yaralanırken, öğrenciye ilk müdahaleyi okul yöneticileri yaptı. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öğrencinin durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

