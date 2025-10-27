Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den kritik uyarı!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul, İzmir dahil Marmara ve Ege bölgesinde hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 22:48'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, depremin derinliği 5,99 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, 39.18389 enlem ve 28.23083 boylam koordinatlarında kaydedildi.

PROF. DR. HASAN S ÖZB İLİR: “YENİ FAYLAR TETİKLENDİ, DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR”

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 10 Ağustos 2025’te yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin dış merkezine çok yakın bir bölgede yeni bir sarsıntının gerçekleştiğini söyledi.

10 A ĞUSTOS DEPREMİNDEN SONRA YENİ FAYLAR HARİTALANDI

Sözbilir, 10 Ağustos depreminden sonra Sındırgı’nın güneyinde yürüttükleri arazi çalışmaları sonucunda yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip yeni faylar haritaladıklarını belirtti.

“Büyük olasılıkla bugün meydana gelen deprem, 10 Ağustos depremi sonrasında bu bölgede tespit ettiğimiz fayların tetiklenmesiyle oluştu" dedi.

“5’E VARAN B ÜYÜKLÜKTE ARTÇILAR OLAB İLİR”

Sözbilir, söz konusu fayların jeotermal akışkanlar içeren yapılar olduğuna dikkat çekti. Bu tür fayların enerjisini daha uzun sürede boşalttığını belirten Sözbilir, “Bu nedenle bölgede 5’e varan büyüklükte artçı depremler meydana gelebilir ve bir deprem fırtınası yaşanabilir” diye konuştu.

“HASARLI EVLERE GİRİLMESİN”

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, önemli uyarılarda bulunarak, “Bölgedeki vatandaşlarımızın hasarlı evlere kesinlikle girmemesi, yetkililerin verdiği talimatlara göre hareket etmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Sözbilir, depremlerin ardından yürütülecek bilimsel ve teknik çalışmaların bölgedeki riskleri daha net ortaya koyacağını da ifade etti.