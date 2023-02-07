Sinema Televizyon Sendikası'ndan 'film sektörüne' çağrı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Sinema Televizyon Sendikası, "Film sektöründe faal olarak çalışan jeneratör, ışık malzemesi, tuvalet karavanı ve karavanların, şu günlerde dizi ve sinema projelerinde kullanılması yerine, afet bölgesine giderek arama-kurtarma çalışmalarında değerlendirilmesi daha yararlı olacaktır" çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:41
Sinema Televizyon Sendikası'ndan 'film sektörüne' çağrı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, merkezi Elbistan olan ikinci deprem 7.6 büyüklüğünde kaydedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce insan hayatını kaybetti. 

Profesyonel kurtarma ekiplerinin yanı sıra birçok kişi ve kurum depremzedelere yardım etmek için harekete geçti. 

Son olarak Sinema Televizyon Sendikası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından; depremin ardından film sektörüne çağrı yaptı.

Sendikanın sosyal medya hesabında, şu açıklama yapıldı:

“Dayanışma çağrısı. Film sektöründe faal olarak çalışan jeneratör, ışık malzemesi, tuvalet karavanı ve karavanların şu günlerde dizi ve sinema projelerinde kullanılması yerine, afet bölgesine giderek arama – kurtarma çalışmalarında değerlendirilmesi daha yararlı olacaktır. 

Dijital platformların, televizyon kanallarının ve yapımcıların katkısıyla bu felaketin aşılmasına destek verebilir. Yukarıdaki araç gereçlerle ilgili dayanışma içinde olmak isteyen kurum/şirket ve kişiler, sendikamız aracılığıyla bölgedeki arama kurtarma ekiplerine ulaşılabilir.”


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