NTV canlı yayında arka planda depremzedelerin seslerini kestiler

NTV muhabiri enkazın önünde olay yerinden bilgi verirken depremzedelerin gelen yardımların yetersiz olduğu söylemlerinin duyulması üzerine, NTV rejisi sesini kısıp canlı yayını sonlandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:14
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin etkileri devam ediyor.

6 Şubat gecesi meydana gelen depremin ardından dün öğlen saatlerinde 7.6'lık ikinci bir deprem daha yaşandı. İkinci büyük deprem bölgedeki durumu daha da zorlaştırdı. Şu ana kadar 3 bini aşkın kişi hayatını kaybederken 20 binden fazla yaralı var.

Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.

'GELEN YARDIMLAR YETERSİZ' 

Deprem bölgesindeki bazı il ve ilçelerde gelen yardımların yetersiz olduğunu dile getiren yurttaşlar, kameralar önünde ve sosyal medyada tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar. 

Son olarak NTV Kahramanmaraş'ta canlı yayın esnasında arka planda depremzedelerin gelen yardımların yeterli olmadığı söylemlerinin duyulması üzerine sesi kısıp canlı yayını sonlandırdı. 


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