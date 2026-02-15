Sınırlarda 'canlı' alarmı: 2025 yılında 85 bin hayvan kaçakçıların elinden kurtarıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı boyunca yürüttükleri kararlı ve etkin operasyonlarla kaçakçılıkla mücadelede önemli başarılara imza atmıştır. Milli ekonomimizi koruma görevini titizlikle sürdüren ekiplerimiz, aynı zamanda canlıların ve doğal yaşamın korunmasını da temel bir sorumluluk olarak yerine getirmektedir. Bu kapsamda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 51 ayrı olayda 85 bin 342 adet canlı hayvan ele geçirilmiş olup, söz konusu kaçak girişimlerin toplam maddi değeri 32 milyon 578 bin 416 TL olarak hesaplanmıştır" denildi.





Yakalamaların büyük bölümünün kara sınır gümrük kapılarında gerçekleştiği belirtilerek, "Kara sınır kapılarında 42 olayda 38 bin 263 adet canlı hayvan ele geçirilmiş, bu yakalamaların toplam değeri 21 milyon 161 bin 238 TL olmuştur. Havalimanı gümrük sahalarında ise 6 olayda 39 bin 75 adet canlı hayvan yakalanmış, 5 milyon 837 bin 655 TL değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiştir. Operasyonlarda; on binlerce adet sülük, çeşitli türlerde kuşlar (güvercin, papağan, kanarya, keklik, şahin, gökdoğan), maymun, kaplumbağa, su kaplumbağası, kedi, köpek ve yavru köpekler, sığır ve damızlık gebe düve, balık ve mercan gibi farklı türlerde canlı hayvanlar ele geçirilmiştir. Özellikle bazı türlerin Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında bulunması, bu operasyonların biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da büyük önem taşıdığını göstermektedir" ifadelerine yer verildi.





'TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA TESLİM EDİLİYOR'

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Gümrüklü yer ve sahalarda ele geçirilen canlı hayvanlar, veteriner sınır kontrol noktalarında görevli Tarım ve Orman Bakanlığı personelince muayene edilmekte; düzenlenen raporlar doğrultusunda Bakanlığın ilgili taşra birimlerine teslim edilmektedir. CITES kapsamında koruma altındaki türler ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün ilgili bölge müdürlüklerine teslim edilmektedir. Gümrüklerde el konulan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüklerine teslim edilen canlı yaban hayvanları, uygun rehabilitasyon merkezleri veya hayvanat bahçelerine ulaştırılmakta; sağlık kontrolleri ve gerekli görülmesi halinde tedavileri yapılmaktadır. Karantina uygulamaları sonrasında rehabilitasyon ve koruma süreçleri başlatılmaktadır. Diğer taraftan, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sorumlular hakkında idari yaptırım ve ceza işlemleri süreci de gecikmeksizin başlatılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak; kaçakçılıkla mücadelemizi yalnızca ekonomik bir mesele olarak değil, aynı zamanda doğal hayatın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından da stratejik bir görev olarak görmekteyiz. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, ülkemizin sınırlarında hem milli ekonomimizi hem de canlı yaşamını korumaya kararlılıkla devam edecektir."