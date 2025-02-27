Şirkete kayyum rektör torpili: AKP’li isme Boğaziçi Üniversitesi’nden tartışmalı ihaleler verildi

Yayınlanma: 27.02.2025 - 15:38

Güncelleme: 27.02.2025 - 15:41

Rektörü cumhurbaşkanı tarafından atandığı gerekçesiyle “kayyum” olarak nitelendirilen Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin tartışmalı uygulamaları sürüyor. Son olarak okulun yapı işleri ve teknik daire başkanlığı tarafından “Bebek Açık Havuz Tadilat Onarım ve İzolasyon” ihalesine çıkıldı.

Rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen “pazarlık” yoluyla yapılan ihale 12.4 milyon TL bedelle Gıyasettin Demirel’e verildi. Yerel seçimlerde Sultanbeyli AKP Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olan Demirel 2021 yılında “kayyum” protestolarının başlamasının ardından okuldan aldığı ihale ve “doğrudan temin” işlerle dikkat çekiyor.

5 İHALE KAZANDI

Kamu İhale Kurumu verilerine göre Demirel 2022’den beri Boğaziçi Üniversitesi’nden toplam değeri 24.9 milyon TL olan beş ihale kazandı. Öte yandan okulun yapı işleri ve teknik daire başkanlığının faaliyet raporlarındaki bilgilere göre Demirel, Cumhurbaşkanı tarafından rektör atanmasından sonra üniversiteden toplam 19 adet “doğrudan temin” iş sözleşmesi aldı. Söz konusu sözleşmelerin değeri 2021’de 106 bin, 2022’de 761 bin, 2023’te ise 2 milyon 990 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon 857 bin TL. Başkanlığın 2024 faaliyet raporu ise henüz açıklanmadı. Yapılan son ihaleyle birlikte AKP’li Demirel’in atanmış rektörler döneminde Boğaziçi Üniversitesi’nden aldığı ihale ve doğrudan temin 24 işin toplam bedeli 28.7 milyon TL oldu.