Şırnak'ta 28 yaşındaki kadından 5 gündür haber alınamıyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde ikamet eden ve 29 Aralık 2025 tarihinde evden çıktıktan sonra en son Batman’da görüldüğü iddia edilen 28 yaşındaki Sümeyye Çelik’ten haber alınamıyor.

Pazartesi günü evden çıkan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kardeşinden 5 günden bu yana haber alamadıklarını söyleyen Muhammed Çelik, "Kardeşimi bulmak için her yeri aradık ancak haber alamadık. Haber alamayınca da polise kayıp başvurusunda bulunduk ancak bugün beşinci gün ve henüz kendisinden bir haber alamadık" dedi.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Kardeşinin en son Batman Otogarı'nda görüldüğünü kaydeden Çelik, "Kardeşimin psikolojik sorunları var ondan dolayı da hayatından endişe ediyoruz. Hayırsever ve duyarlı vatandaşlarımızdan ricamız Sümeyye’yi gören veya yerini bilenlerin bize veya en yakın birimine haber vermelerini istiyoruz" diye konuştu.