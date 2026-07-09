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Şırnak'ta alacak kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı, 11 gözaltı

Şırnak'ta alacak kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı, 11 gözaltı

9.07.2026 12:10:00
Güncellenme:
DHA
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Şırnak'ta alacak kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı, 11 gözaltı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 11 şüpheli gözaltına alındı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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İpekyolu Caddesi’nde dün akşam saatlerinde; aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

11 GÖZALTI

Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı. Diğer yandan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde; iki grubun birbirine saldırdığı ve bazı kişilerin sopa kullandığı görüldü. 

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