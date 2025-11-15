Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şırnak'ta dehşet... Evine gelen kişiyi baltayla öldürdü!

15.11.2025 14:45:00
DHA
Bahçelievler Mahallesi'nde R.N., evine gelen Ömer Kayar’ı çıkan tartışmada balta ile başına vurup öldürdü, bir kadını da yaraladı. Kaçan R.N. polis tarafından yakalandı.

Şırnak'ta Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı'nda gece saat 03.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; R.N. ile evine gelen Ömer Kayar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. R.N., evde bulunan kadını bıçakla yaraladıktan sonra balta ile Ömer Kayar’ın başına vurup kaçtı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kayar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kadın ise, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayar’ın cenazesi de otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, R.N.’yi Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan R.N.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

