Şırnak’ta operasyonda kalp krizi geçiren asker şehit oldu
Şırnak’ta yürütülen operasyonda görev alan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.
Bursa’dan 1 ay önce Şırnak’a atanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), yürütülen operasyon esnasında rahatsızlandı.
Silah arkadaşları Kalaz’a müdahale ederek, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Kalaz, bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kalaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Kalaz’ın naaşı yarın Şırnak’ta düzenlenecek törenin arından toprağa verilmek üzere memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine uğurlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 4 Yargıtay üyesi istifa etti...
- Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu
- TikTok'taki 'Atatürk' akımı tartışma yarattı: 'Hakaret'
- Milli oyuncu için rekor teklif!
- Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
- Erkan Baş'tan, Kurtulmuş ziyareti sonrası açıklama
- ‘Şükür için Anıtkabir’i seçiyorlar’
- Koruma altına alındı!
- Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı
- 'TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor '