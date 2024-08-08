Şırnak’ta operasyonda kalp krizi geçiren asker şehit oldu

Şırnak’ta yürütülen operasyonda görev alan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

ANKA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 18:53
Şırnak’ta operasyonda kalp krizi geçiren asker şehit oldu
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Bursa’dan 1 ay önce Şırnak’a atanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), yürütülen operasyon esnasında rahatsızlandı.

Silah arkadaşları Kalaz’a müdahale ederek, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Kalaz, bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kalaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kalaz’ın naaşı yarın Şırnak’ta düzenlenecek törenin arından toprağa verilmek üzere memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine uğurlanacak.


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