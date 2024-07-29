Şırnak'ta akaryakıt yüklü tanker şarampole devrildi: 1 yaralı
Şırnak'ta kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt yüklü tankerin şoförü yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Cizre-Silopi kara yolu Kulya köyü yakınında meydana geldi.
S.Y. yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ihbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
S.Y. ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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