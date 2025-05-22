Şişli’de apartman dairesinde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti!

Yangın saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi Koca Mansur Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede dairenin tamamına yayıldı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Bazı vatandaşlar, itfaiye gelmeden önce yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.





HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede yangın sırasında içeride mahsur kalan 80 yaşındaki Ayşe Deniz Gökçen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Gökçen’in cenazesi, polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın tüpü ile alevlere müdahale eden Ömer Yüksel, "Komşulardan sesler geldi, sonra ben baktım cam patlıyordu. Ben hemen içeri koştum yangın söndürme tüplerini aldım. İlk ben müdahaleyi yaptım ama söndüremedik, çok az bir şey kaldı o sırada itfaiye geldi, itfaiye çabuk geldi. Söndürdüler ama yaşlı bir bayan vardı maalesef vefat etti" dedi.