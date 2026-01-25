Şişli'de kan donduran cinayet... Resul Emrah Şahan'dan açıklama: 'Faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasının takipçisi olacağım!'

İstanbul Şişli’de Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta dün akşam bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde bulunan kadın cesedinin başının ve bazı uzuvlarının olmadığı belirlendi.

Mahallede kâğıt toplayan O.Ç., Kuyulubağ Sokak'ta bulunan çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset fark ederek durumu polis merkezine bildirdi. O.Ç., ekiplerle birlikte olay yerine gelerek ihbarda bulundu.

Yapılan incelemelerde kadının başı ve kesilen bacaklarına ulaşılamazken, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olay yerinde görüldüğü belirtilen şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ellerinde taşıdığı belirtilen bir valiz ise aynı mahallede Bozkurt Caddesi üzerinde bulunarak incelemeye alındı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Cesetten alınan parmak izi sorgusu sonucunda, hayatını kaybeden kadının Özbekistan uyruklu 36 yaşındaki Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetin aydınlatılması için soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

"ÜLKEMİZİN TÜM SOKAKLARI KADINLAR İÇİN GÜVENLİ OLUNCAYA DEK, BİZE RAHAT UYKU YOK!"

Öte yandan Silivri’de tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da cinayete ilişkin açıklama yaptı.

Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Şişli’de 36 yaşında bir kadının, Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’nın vahşice katledildiği haberi bugün bana Silivri’de ulaştı. Kadın cinayetleri cezasızlıkla, ihmalle ve suskunlukla, giderek büyüyen bir kıyıma dönüşüyor.

Mahalleden başlayarak kolluğun, sosyal hizmet kurumlarının, belediyenin ve merkezi kurumların eşgüdümle ele alıp çözmesi gereken bu büyük sosyal sorunu kendi haline bırakamayız.

Duvarlara bakıp düşünüyorum: Ne yapacağız, kadınları, kız çocuklarını, Durdona’ları, Şirin’leri nasıl koruyacağız? Bu cinayetin aydınlatılmasının, fail ya da faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasının takipçisi olacağım.

Şişli’nin, İstanbul’un, ülkemizin tüm sokakları kadınlar için güvenli oluncaya dek, bize rahat uyku yok!"