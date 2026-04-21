Şişli'de panik anları... Cipin lastikleri alev alev yandı: Trafik kilitlendi

Esentepe Mahallesi’nde 19 Nisan Pazar günü 16.20 sıralarında, 34 CMK 58 plakalı cipte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede aracın lastiklerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

4 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ CİPTE HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın anları cep telefonu kamerasına yansırken, yaklaşık 4 milyon lira değerindeki cipte hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle cadde bir süre Beşiktaş istikametinde trafiğe kapatılırken, araç yoğunluğu oluştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.