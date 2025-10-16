Sisli Vadi yargılamasında mahkeme “bilinçli taksir”de ısrar etti, tesis sahibine 18 yıl ceza!

ırklareli’nin İğneada bölgesinde Eylül 2023’te yaşanan sel felaketinde Sisli Vadi adlı tesisin sular altında kalması sırasında altı kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen davanın karar duruşmasında ruhsatsız tesisin sahibi Bülent Bayrak’a 18 yıl hapis cezası verildi. İstinaf’tan dönen ilk karar sonrasında başlatılan ikinci yargılamada; savcı sanıkların “olası kastla ölüme sebebiyet vermekten” ceza verilmesi görüşünü verdi. Ancak mahkeme; sanıkları, ilk yargılamada olduğu gibi bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten cezalandırdı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması olaylı şekilde tamamlandı. Mağdur aileler arasında yer alan ve kızı ile damadını ruhsatsız tesiste yitiren Safiye Yaşa başta olmak üzere, diğer mağdur aileleri, yargılamayı yürüten mahkeme heyeti ile mahkeme başkanına yönelik reddi hâkim talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Kırklareli Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Hâkim Serdar Aslan’ın, aynı olayla ilgili İçişleri Bakanlığı’nca hakkında soruşturma izni verilen Kırklareli İl Özel İdare Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu’nu ziyaret ettiğinin ortaya çıkması mağdur ailelerin eleştirisine neden oldu. Hakkında adli soruşturma yürütülen Kuşoğlu’nun, davayı yöneten mahkemenin başkanı Aslan’la birlikte fotoğrafının çıkması sonrasında Safiye Yaşa, heyete ve mahkeme başkanına yönelik eleştiri yöneltti.

Duruşma sırasında yaşanan gerginlik sonrasında mahkeme başkanı Aslan, Yaşa ile oğlu Mehmethan Yaşa’nın salondan çıkartılması kararıyla birlikte duruşmaya ara verdi. Mahkeme heyeti, Yaşa’ya iki günlük disiplin hapsi kararı aldı.

Yaşa’nın alınan kararla birlikte yaşadığı sağlık sorunu sonrasında hastaneye götürülmesinin ardından heyet, yargılamaya devam etti. Bu arada, duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanıklar Bülent Bayrak, Büşra Gökgöz, Cenan Aydın ve Sevcan Ulutürk’ün “olası kastla ölüme sebebiyet vermek” suçundan altışar kez hapis cezası verilmesi yönünde görüş verdi.

Sanıkları, savunma avukatlarını, mağdur aileleri ve mağdurların avukatlarını dinleyen mahkeme, duruşma sonunda kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, savcının olası kastla ölüme sebebiyet verilmesi yönündeki talebine karşın İstinaf’tan önceki ilk yargılamadaki TCK’nın “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek” hükmünden cezalandırmada ısrarcı oldu.

Verilecek cezaların daha düşük olmasını sağlayan yasa hükmüne göre karar alan mahkeme heyeti, daha önce 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen tesisi sahibi Bülent Bayrak’a 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Bayrak’ın cezasında indirim yapılmasına gerek olmadığına hükmetti.

Sanıklarsan Büşra Gökgöz ve Cenan Aydın’a ilk yargılamada verilen 7 yıl 6’şar aylık hapis cezasını aynı şekilde uygulayan mahkeme, sanık Sevcan Ulutürk’ün de istinaf öncesindeki beraat kararını uygun buldu.