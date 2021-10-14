Şişli'de mücevherat mağazasında soygun: Şüpheliler kamerada
Şişli Nişantaşı'ndaki bir mücevherat mağazasına giren 2 soyguncu yaklaşık 100 bin dolar değerinde mücevher alarak kaçtı. Polis ekipleri motosikletle kaçan şüphelileri arıyor.
Şişli'deki olay öğle saatlerinde yaşandı. Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir mücevherat mağazasına motosikletle gelen biri kasklı iki kişi, silah tehdidiyle mağazadan ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 bin dolar değerinde mücevher alarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevreye emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis ekipleri yabancı uyruklu oldukları belirtilen 2 soyguncudan birinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.
İş yeri çalışanı Enis Alkan, yabancı dilde konuşan iki kişinin aniden silahla içeri girdiklerini ve İngilizce olarak panik yapmamalarını kendilerine söylediklerini ifade etti.
Soygunculardan birinin kaskla vitrini boşaltmaya çalıştığını söyleyen Alkan, "Silahı üstümüze doğrultunca o panikle vuracağını düşündüm. Kaçarken uzunca bir süre ben de arkalarından kovaladım, onlar motorla kaçtı. Ben de bir motosiklet durdurdum ve peşlerine düştüm ama kaçırdım, hala olayın şokundayım" diye konuştu.
Kaç paralık ürünün çalındığıyla ilgili soru üzerine Alkan, şu an miktarın belli olmadığını bunun için sayım yapacaklarını söyledi.
Soygunların mağazaya silah çekerek girmeleri ve soygun sonrası çıkıp kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
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