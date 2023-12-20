Sivas İcra Müdürlüğünde 15 milyonluk vurgun!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:51

Güncelleme: 20.12.2023 - 16:51

Sivas İcra Müdürlüğüne ait hesaptan 15 milyon liranın usulsüz olarak başka birinin hesabına aktarıldığını fark eden kurumda çalışan bazı personeller, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri şüpheli 3 kişiyi tespit etti.

Başka hesaba aktarıldığı tespit edilen 15 milyon liraya el koyulurken, para icra müdürlüğünün hesabına yeniden aktarıldı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 2'si, 'Zimmet' ve 'Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, gözaltına alınan diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı konuyla ilgili açıklamada, "15.12.2023 tarihinde Sivas İcra Dairesine ait hesaptan 15 milyon TL'nin usulsüz işlemlerle şüpheli bir şahıs hesabına aktarıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında öncelikli olarak suça konu paraya ilişkin gerekli soruşturma işlemleri yapılarak paraya el konulmuş ve icra dairesi hesabına geri aktarılması sağlanmış, devam eden soruşturmada şüphelilerin tespiti yapılmış, iki şüpheli 'Zimmet, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarından tutuklanmış ve bir şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.