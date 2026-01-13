Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı yapan ve satanlara yönelik çalışma yaptı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 22 parça halinde 369 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 20 bin 614 sentetik hap, 1 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.