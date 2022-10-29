Sivas'ta alışveriş merkezi açılışında indirim izdihamı: Polisler anonsla uyardı

29 Ekim 2022 Cumartesi, 15:21

Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir alışveriş merkezinin yeni şube açılışında indirim uygulanacağını duyanlar, iş yerinin önünde yoğunluk oluşturdu.

Açılışın ardından iş yerine giren kişilerle görevliler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

Mağazanın içinde ve dışında toplanan kalabalığı dağıtmak için görevliler anons yaptı. Bölgeden geçen polis ekipleri ise iş yerinin dışındaki kalabalığı yola taşmaması için anonsla uyardı.