Sivas'ta kan donduran cinayet! Borç yüzünden annesi ve kardeşini katletti

Yayınlanma: 15.12.2024 - 00:40

Güncelleme: 15.12.2024 - 00:40

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde yaşanan olayda, anne ve oğul canice katledildi. Borç meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından, H.K. isimli şüpheli önce annesini boğarak öldürdü, ardından kardeşini başından vurarak hayatına son verdi.

Anne Şehriban Kurt (67) ve oğlu Hasan Kurt'tan (46) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Şehriban Kurt’un boğularak, Hasan Kurt’un ise kafasına isabet eden kurşunla öldürüldüğü belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cinayet zanlısı H.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, cinayetleri borç alacağı yüzünden işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. H.K.’nin olayı bir gün önce gerçekleştirdiği tespit edildi.