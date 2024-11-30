Siyasetçi ve STK yöneticileri hakkında tutuklama kararı

Yayınlanma: 30.11.2024 - 10:30

Güncelleme: 30.11.2024 - 11:17

İktidarın siyaset, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu üzerinde uyguladığı baskı giderek artarken; aralarında siyasetçi, sendika ve dernek yöneticilerinin bulunduğu 47 kişinin gözaltına alınması tepkilere neden olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan isimler hakkında yürütülen 'FETÖ/PDY ve PKK/KCK' olmak üzere iki ayrı soruşturma kapsamında 23 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Tutuklananlar arasında DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, İHD kurucularından Nimet Tanrıkulu, DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar da bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında (FETÖ/PDY ve PKK/KCK) toplam 47 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

DİSK GÖZALTILARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un gözaltına alınması ile ilgili "İşçi sınıfının hakları ve insanca yaşam koşullarının sağlanması için mücadeleye adamış oldukları yaşamlarında demokrasi, adalet, eşitlik talebi dışında söz kurmamış; mücadelesini bu değerler etrafında sürdürmüş onurlu yoldaşlarımızdan bizim zerre şüphemiz yok ve bu süreci hepimize yönelik bir saldırı olarak görüyoruz” demişti.