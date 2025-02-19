Siyasetçiden gazeteciye, sendikacıdan akademisyene muhalif herkes hedefte: Dava üstüne dava

Yayınlanma: 19.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.02.2025 - 04:10

Sosyal medya paylaşımlarından dolayı tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör ve Halk TV canlı yayınında bilirkişinin konuşmasının yayımlanmasından sonra hakkında soruşturma başlatılan gazeteciler Suat Toktaş, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Gazeteci Özlem Gürses hakkında ise YouTube kanalında TSK ile ilgili sözleri nedeniyle iddianame hazırlandı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazetemizin yazarı Barış Pehlivan, gazeteciler Serhan Asker ve Kürşad Oğuz hakkındaki “bilirkişi” iddianamesi kabul edildi.İlk duruşma 4 Mart’ta. Toktaş, Selek ve Asker hakkında 9 yıla kadar hapis istendi. Pehlivan ve Oğuz için 6 yıldan 14 yıla kadar hapis talep edildi.

İLK DURUŞMA 24 ŞUBAT’TA

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında da hazırlanan iddianame kabul edildi. “Zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ör’ün soruşturma aşamasındaki ifadesi de iddianamede yer aldı. Paylaşımda isim belirtmediğini, cumhurbaşkanına hakaret etmediğini belirten Ör, eleştiride bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Davada ilk duruşma 24 Şubat’ta.

GÜRSES’E İKİ YIL İSTENDİ

Gazeteci Özlem Gürses hakkında ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Gürses’in, “Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama” suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Gürses, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında kendisine ait YouTube kanalında “Gündem” ismiyle haber yayınları yaptığını, 19 Aralık 2024’teki bir saatlik yayınından yaklaşık 8 saniyelik bir kısmın seçilerek sosyal medyada kendisine linç kampanyası başlatıldığını, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ve Mehmetçiği bir terör örgütüyle ilişkilendirmesinin söz konusu olmadığını, böyle bir şeyi aklından bile geçirmediğini ifade etti. Özdağ kararı Silivri’deki Marmara Cezevi’nde tutuklu Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın aylık tutukluluk incelemesi dün yapıldı. Mahkeme, Özdağ’ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

21 Ocak’ta tutuklanan Ümit Özdağ hakkında “cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “müşteki”, Ümit Özdağ ise “şüpheli” olarak yer almıştı. İddianamede, Özdağ’ın 19 Ocak’ta partisinin il başkanları istişare toplantısında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

‘TEDBİR DEĞİL CEZALANDIRMA’

Türkiye neredeyse her gün yeni bir muhalifin tutuklama haberine uyanıyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, astrolog Hilal Saraç ile BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen başta olmak üzere birçok kişi birkaç aylık süre zarfında tutuklandı. Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, tedbir anlamındaki tutuklamanın cezalandırılmaya dönüştüğüne dikkat çekti.

FETÖ’nün devlet yönetiminde önemli yer ettiği dönemde kumpas davalar kapsamında da birçok kişinin hüküm giymeden yıllarca tutuklu kaldığına değinen Batum, “17-25 Aralık’ta yaşananlarla iktidar, bu tarz uygulamaların kendisine de uygulandığını gördüler ve onlar da bazı değişikliklere gitti. Ancak şimdi yeniden benzer bir dönem yaşanıyor” dedi.

HÂLÂ TUTUKLULAR

Ahmet Özer: 113 gün

Rıza Akpolat: 32 gün

Ümit Özdağ: 30 gün

Suat Toktaş: 21 gün

Çiğdem Bayraktar Ör: 20 gün

Astrolog Hilal Saraç: 11 gün

Mehmet Türkmen: 3 gün