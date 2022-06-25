Smart Solar işçileri fabrikayı işgal etti: Atılan işçiler geri alınsın, sendika hakkı tanınsın

25 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Kocaeli Gebze’de, güneş enerjisi panelleri üreten Smart Solar fabrikasında farklı zaman dilimlerinde birçok işçinin işine son verildi. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın geçen aralık ayından toplu sözleşme yetkisi hakkını kazandığı fabrikanın yöneticileri sendikanın bu yetkisine itiraz etti. Bu sürede sendikal örgütlenmeye öncülük eden bir işçi işten çıkarıldı. Daha önce de fabrikada birçok işçi çeşitli bahanelerle işten atıldı.

Söz konusu süreçte işçilere yönelik mobbing ve baskının da yapıldığı sendika yönetimi tarafından dile getirildi.İşçilerin fabrika işgali eylemine ilişkin Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şubesi Başkanı Selçuk Çifçi Cumhuriyet’e açıklama yaptı. Çiftçi, fabrikada sendikanın 2 yıldır örgütlenme çalışması yürüttüğünü söyledi. Çiftçi, “Geçen aralık ayında yasanın aradığı çoğunluğu sağladık ve yetki müracaatımızı yaptık. Yetki tespitini aldıktan sonra işçiler sendikadan istifa etmesi yönünde mobbinge uğramaya başladı. Sendikanın bu yetkisine itiraz edildi” dedi.

‘ÜRETİMİ DURDURDULAR’

Çiftçi, Türkiye’de bu davaların uzun sürdüğünü ve bu süreçte işçilerin mağdur olduğunu altını çizerek şu ifadeleri kullandı: Buna güvenerek hem davayı uzatmak hem de işçileri sendikadan istifa ettirmeye yönelik bir çaba içindeydiler. İstediklerini başaramayınca işten çıkarmalar başladı. Önceki gün gece vardiyasıyla beraber işçiler üretim yapmayı durdurdu. Demokratik ve barışçıl yöntemlerle, işten atılan arkadaşlarımızın işbaşı yaptırılması ve anayasal hakları olan sendikal haklarının tanınması için bu direnişi devam ettireceğiz. Patron, sendikanın yetkisine itiraz ederek toplu sözleşme sürecini engellemeye çalışıyor. Smart Solar’da sendikalaşma üzerindeki tüm baskılar kaldırılmalıdır. İşten atılan işçiler derhal işbaşı yapmalıdır. Sendikamız ile işverenlik arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlamalıdır.