SODEV'den 'Gezi Tutukluları ve Hak İhlalleri' paneli
"Gezi Tutukluları ve Hak İhlalleri" SODEV'in düzenlediği ve 30 Eylül'de gerçekleştirilecek panelde konuşulacak. Panelde İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Sosyal Haklar Derneği Genel Sekreteri Avukat Evren İşler, ve BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan konuşmacı olarak yer alacak.
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) 30 Eylül Cuma günü saat 19:00'da Taxim Hill Otel'de 'Gezi Tutukluları ve Hak İhlalleri' başlığıyla panel düzenleyecek.
Panelin moderatörlüğünü Avukat Tülay Ateş yapacak.
Panelde, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Sosyal Haklar Derneği Genel Sekreteri Avukat Evren İşler, BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan konuşmacı olarak yer alacak.
NE OLMUŞTU?
Gezi Parkı'nın üçüncü davasında Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Mine Özerden ve Hakan Altınay'a da 18 yıl hapis cezası verildi ve tutuklanmalarına hükmedildi.
İş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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