Sokak hayvanları yasasına tepki: İktidar katliam planlıyor

Yayınlanma: 07.08.2024 - 16:11

Güncelleme: 07.08.2024 - 16:11

AKP-MHP ittifakının TBMM’den geçirdikleri sokak hayvanlarına yönelik “katliam yasası”na bir tepki de İzmir’in Karaburun ilçesinden geldi. DEM Parti Karaburun İlçe Örgütü, Sol Parti Karaburun İlçe Örgütü, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Karaburun İlçe Örgütü, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Karaburun İlçe Örgütü, İzmir Mor Dayanışma, İzmir Yaşam Dostları Derneği, Karaburun Kadın Platformu, Karaburun Kent Konseyi Hayvan Hakları, Keçi Derneği, Mordoğan Yaşam Dostları Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği, Şeyh Bedreddin Börklüce Mustafa Kültür ve Dayanışma Derneği, Gönüllü Veterinerler ve Veteriner Teknisyenleri Derneği ve Karaburun TümBelSen üyeleri Karaburun Nergis Kafe önünde ortak bir basın açıklaması yaptı.

“İKTİDAR UZLAŞI ARAMADI”

Grup adına açıklamayı okuyan TİP Karaburun İlçe Başkanı İbrahim Şevki Karanlık, “İktidar, sokakta hayvan sayısının artmasına bağlı olarak yaşanan trafik kazalarından dolayı can kayıplarının olduğu, sokak hayvanlarının varlığının insanlarda psikolojik açıdan olumsuzluklara sebep olduğu, insanların sosyal hayatlarının kısıtlandığı, hayvanların kamusal alanda beslenmesinin insanlar arasında çatışmaya sebep olduğu, Türkiye’nin kuduz riskli bir ülke haline geldiği bahanelerinin arkasına sığınarak Meclis’ten bir katliam yasası geçirmiştir. TBMM’nin AKP’li ve MHP’li milletvekilleri; hiçbir bilim insanının, veterinerlik fakültesinin, veteriner odasının, hayvan hakları savunucularının ve onların örgütlerinin-derneklerinin, baroların, kendileri dışındaki siyasi partilerin görüşlerine, düşüncelerine değer vermeden, onları dinleme gereği bile görmeyerek, kısacası her zaman yaptığı gibi toplumsal bir uzlaşı aramaksızın, toplumun büyük bir kesiminin muhalefetine karşı saraydan aldıkları talimatla bu yasayı geçirdiler” diye konuştu.

“SERMAYE GURUPLARI İÇİN ÇIKARTILMIŞ YENİ BİR RANT YASASI”

“Ormana, ağaca, akan suya, insana düşman olan bu iktidar şimdi de kentimizde, köyümüzde, beldemizde hep birlikte yaşadığımız sokak canlarına karşı bir katliam planlıyor” diyerek devam eden Karanlık, “Canlarımızı önce barınak adı altındaki toplama kamplarına toplayacaklar ve eğer izin verirsek topluca katledecekler. Talimatla oy kullananlara anımsatıyoruz. Popülasyonun bu denli çoğalmasının nedeni, TBMM’den kendilerinin de altında imzaları bulunan ve Meclis’teki tüm partilerin konsensüsüyle geçen “yakala, kısırlaştır, aşıla ve yerine bırak” uygulamasının iktidar ve iktidara bağlı belediyeler tarafından bugüne dek uygulanmamış olmasıdır. Popülasyonun bu denli artmasının sebebi, bu ortak görüşteki yasada belirtilen kurum ve kuruluşlardan ayrılması ve bu amaç için kullanılmak üzere fona aktarılması gereken miktarların büyük sermaye guruplarına peşkeş çekilmesidir. Kısacası bugün geldiğimiz noktanın asıl sorumlusu bu iktidardır, bu iktidara bağlı belediyelerdir. Bu yasa büyük sermaye gurupları için çıkartılmış yeni bir rant yasasıdır. Şehirlerimiz, beldelerimiz, sokaklarımız sokak hayvanlarının değil, iktidarın beslediği çeteleşmiş inşaat şirketlerinin tehdidi altındadır. Çocuklarımız sokak hayvanlarının değil MESEM adı altındaki çocuk işçilik düzeninin tehdidi altındadır. Yurttaşlarımız sokak hayvanlarının değil, onları üç kuruş asgari ücrete, emekli maaşına mahkum eden AKP’nin tehdidi altındadır” ifadelerini kullandı.

“DİRENİYORUZ, DİRENECEĞİZ”

Yasaya karşı direneceklerini aktaran İbrahim Şevki Karanlık, “Buradan bir kez daha söylüyoruz. Sorunun çözümü öldürmek değildir. Çözüm, sürece veterinerlik fakültelerini, Tarım Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerini de dahil ederek ve belediyelere gerekli finansal destek sağlanarak yoğun bir kısırlaştırma seferberliği ile yakala-kısırlaştır-aşıla-yerinde yaşat yöntemidir. Sorumsuz iktidarın, sorumluluklarını yerine getirmemesinin sonuçları sokak canlarına yüklenemez. AKP-MHP iktidarının bu katliam ve yandaşa rant yasasını kabul etmiyoruz. Direniyoruz, direneceğiz ve örgütlü mücadeleye devam edeceğiz. Gözünü kan bürümüş bu iktidara teslim edecek hiçbir sokak canımız yoktur” diye konuştu.