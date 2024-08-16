Sokak hayvanlarına mama götürürken ölen Aysun Köse son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sokak hayvanlarına, köpeği ile birlikte üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle mama götürürken arkasından gelen minibüsün çarpması sonucu vefat eden hayvansever Aysun Köse gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 00:34
Sokak hayvanlarına mama götürürken ölen Aysun Köse son yolculuğuna uğurlandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sokakta yaşayan hayvanlara, köpeği ile birlikte üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle mama götürürken arkasından gelen minibüsün çarpması sonucu vefat eden yaşam savunucusu Aysun Köse gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 54 yaşındaki 3 çocuk annesi Aysun Köse’in cenazesi, Şapçı köyünde ilk olarak evinin önüne götürülüp helallik alındı. 

Daha sonra öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, Almanya’da gazetecilik görevindeki kardeşi Mesut Zeyrek, Aysun Köse’nin eşi, oğlu ve iki kızı ile çok sayıda vatandaş katıldı.


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