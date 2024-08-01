Sokak hayvanlarının öldürülmesine karşı bir proje de Mamak’tan: 'Yaşatmayı seçiyoruz'

Yayınlanma: 01.08.2024 - 14:00

Güncelleme: 01.08.2024 - 14:28

Ankara’da CHP’li belediyelerden sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasaya tepkiler sürüyor. Etimesgut Belediyesi’nin ardından Mamak Belediyesi de harekete geçti.

CHP'li belediye, sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasaya karşı geliştirdiği projesini Cumhuriyet’e açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yasayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyacaklarını açıklamasının ardından proje için kolları sıvayan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, sokak hayvanlarının yaşam haklarını belediyenin kısıtlı imkanlarına karşın savunacaklarını belirtti.

AKP döneminden kalma borçlar ve belediyenin veterinerlik birimindeki imkanların yetersizliği kapsamında Şahin, veteriner hekimleri “Önlüğünüzü giyin, Mamak’a gelin” sloganıyla göreve davet etti. Bu kapsamda https://ehizmet.mamak.bel.tr/basvuru/patilidostlar bağlantısı üzerinden talep formuna başvurular devam ediyor.

"YAŞATMAYI SEÇİYORUZ"

Belediyeden edinilen bilgiler ışığında hayvanseverlerin belediyeye getireceği sokak hayvanlarının belediyeye başvuran veteriner hekim ve teknikerlerlerin çalışmalarıyla aşama aşama kısırlaştırılacağı öğrenildi. Kısırlaştırılan köpekler, iyileşme süreçleri boyunca halihazırda düzenleme çalışmaları devam eden barınaklarda kalacak. Hayvanlar, rehabilitasyon sürecinin ardından alındıkları yere geri bırakılacak.

Mamak Belediyesi’nin Kutludüğün’de bulunan bin 200 hayvan kapasiteli Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi’nin koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra mobil kısırlaştırma merkezlerinin açılması da planlanıyor. Yasa kapsamında hayvanların sokağa bırakılması yasaklanırken yasa henüz AYM sürecindeyken çalışmalara hız verileceği belirtildi.

"ÖLÜME TERK ETMEK İSTEMİYORUZ"

Şahin, kampanyaya ilişkin açıklamasında, “Bu kampanya ile kısırlaştırılan köpekleri kontrol altına almayı ve onlara mama desteği sağlayarak Mamak’ta sokak hayvanlarıyla birlikte, güvenli bir şekilde yaşamayı öğrenmenin başlangıcını yapmayı hedefliyoruz. Böylelikle tüm Mamaklılar, sokak hayvanlarıyla birlikte, onların sokağa, kapısının önüne verdiği güveni ve sevgiyi hissederek yaşayacak” dedi.

Sokak hayvanlarını “Ölüme terk etmek istemediklerini” vurgulayan Şahin, “Onları kısırlaştırarak kontrol altında yaşatmak, onlara hak ettikleri hayatı sunmak istiyoruz. Ancak bunu tek başımıza başarmamız mümkün değil. Bu yüzden siz değerli veteriner hekimlerimize sesleniyorum: Önlüklerinizi giyin ve Mamak’a gelin! Bu şehri, sokaktaki canlarımızla birlikte yaşatalım” ifadelerini kullandı.