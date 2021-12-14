Sokak ortasında 5 yerinden bıçaklanarak yaralandı
Adana'da kavga ettiği kişi tarafından sokak ortasında 5 yerinden bıçaklanan Ali Ö. (52), hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Ali Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan kavga ve bağırma seslerini duyup dışarıya çıkan vatandaşlar, bir kişinin yaralı halde yerde yattığını, bir kişinin ise karanlıkta kaçarak gözden kaybolduğunu fark edince durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, isminin Ali Ö. olduğu öğrenilen kişinin sırt, kalça ve bacak kısımlarında 5 bıçak darbesi alarak yaralandığını belirledi.
Ali Ö., ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ali Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.
Video Haberler
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
En Çok Okunan Haberler
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Serkan Kıyak'ın ailesi ilk kez konuştu
- Azap'tan 'Omicron' açıklaması: Şüphemiz kalmadı...
- Japonlar Erdoğan'ın planını açıkladı
- Rusya'da bomba saldırısı düzenlendi
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?