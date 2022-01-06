Sokak ortasında öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı

06 Ocak 2022 Perşembe, 10:20

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 23.30 sıralarında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, bir tacizci kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı.

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Üniversite öğrencisi arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıktı. Üniversite öğrencisi, meydanda arkadaşlarını beklediği sırada kendilerini gören erkeğin, bankta oturarak mastürbasyon yaptığını fark etti. Bir yandan cep telefonu kamerasıyla tacizciyi kaydeden öğrenci Ö., "Devam et, biraz daha devam etsene" diyerek tepki gösterdi. Telefonla kaydedildiğini fark eden tacizci, koşar adımlarla meydandan uzaklaştı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saatlerce süren arama çalışmalarına rağmen 45-50 yaşlarındaki tacizci bulunamadı.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Mastürbasyon yapan kişi hakkında şikayetçi olan öğrenci, "Arkadaşım B. ile birlikte meydanda diğer arkadaşlarımızı bekliyorduk. Meydanda sadece biz ve o kişi vardı. Şahıs, bizim karşımıza geçip cinsel organıyla oynamaya başladı. Marmaris’te bu olay benim üçüncü kez başıma geldi. Önceki iki olayda çekme fırsatım olmamıştı. Bu kez video çekme fırsatı buldum. İhbarın ardından olay yerine polisler geldi. Videoyu yayarak kadın olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. O şahsın bulunmasını ve onun gibilerin bu kadar rahat davranmamasını gönülden arzu ediyorum" dedi.