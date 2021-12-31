Taksim'de taciz iddiası: 2 gözaltı
Taksim'de yılbaşı kutlamaları için gelen 3 kadının yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi tarafından taciz edildikleri iddia edildi.
Yeni yılı Taksim'de karşılamak için gelenler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni doldurdu. Kutlamalar için gelen 3 kadın meydandan girdikleri İstiklal Caddesi'nde yürürken iddiaya göre yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi tarafından taciz edildi.
Kadınların elle taciz edildiklerini seslenmeleri üzerine kutlamalar için önlem alan polis ekipleri, 2 kişiyi hemen orada yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli ile ve şikayetçi oldukları taciz nedeniyle mağdur olarak ifade vermek için 3 kadın polis merkezine götürüldü.
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
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