Sokakta oyun oynayan çocuk ölümden döndü
Esenyurt'ta evlerinin bulunduğu sokakta arkadaşlarıyla top oynayan 7 yaşındaki çocuk, elektrik direğinden sarkan kabloya asılınca patlama yaşandı.
Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü meydana geldi.
Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki H.A.I., zıplayarak elektrik direğinden sarkan kabloya asıldı.
Çocuğun kabloya asılmasıyla patlama yaşandı.
Çocuklar büyük paniğe kapıldı. Küçük çocuk, olayı yara almadan atlattı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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