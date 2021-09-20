Sokakta oyun oynayan çocuk ölümden döndü

Esenyurt'ta evlerinin bulunduğu sokakta arkadaşlarıyla top oynayan 7 yaşındaki çocuk, elektrik direğinden sarkan kabloya asılınca patlama yaşandı.

(DHA)
20 Eylül 2021 Pazartesi, 15:21
Sokakta oyun oynayan çocuk ölümden döndü
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Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü meydana geldi.

Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki H.A.I., zıplayarak elektrik direğinden sarkan kabloya asıldı.

Çocuğun kabloya asılmasıyla patlama yaşandı.

Çocuklar büyük paniğe kapıldı. Küçük çocuk, olayı yara almadan atlattı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


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