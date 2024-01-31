Adana dehşet: Sokakta tabancayla vurularak öldürüldü
Adana'da Ömer Demir, sokakta tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde, gece saatlerinde sokakta Ömer Demir ile kimliği belirsiz bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, Demir'i sırtından vu kolundan vurdu. Yaralanan Ömer Demir kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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