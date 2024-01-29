Adana Demirspor'da yol ayrımı: Resmen açıklandı!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Ndiaye'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
33 yaşındaki orta saha Adana Demirspor ile 44 maça çıktı ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:
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