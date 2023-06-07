Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel hayatını kaybetti

Yayınlanma: 07.06.2023 - 09:04

Güncelleme: 07.06.2023 - 09:09

Aydın'ın Söke ilçesi Belediye Başkanı Levent Tuncel hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in sabahı karşı İzmir'deki evinde vefat ettiği öğrenildi. 63 yaşındaki Levent Tuncel, bir çocuk babasıydı.

LEVENT TUNCEL KİMDİR?

1960 yılında Aydın’da doğana Tuncel, ilkokulu Söke ve Söke’nin beldesi olan Atburgazı'nda okudu, orta öğretimini Aydın’da tamamladı. Lise yıllarında tanıştığı voleybola üniversitede de devam etti.

1977-1984 yılları arasında genç milli sporcu olmak ile birlikte 1. Voleybol Deplasmanlı Ligi’nde oynadı.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1984 yılında mezun olan Levent Tuncel, askerlik görevinden sonra 1986 yılında Söke’de ilk kliniğini açtı. 1987 yılında eşi Şulan Tuncel ile evlendi, bir çocuk babası.

Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası Söke Temsilciliği görevini yürüten Tuncel, 2006 yılında Söke Belediye Spor Kulübü Derneği’nin Başkanlığı yaptı ve Söke’nin birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif rol aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından aday olarak gösterdiği Mart 2019 yerel seçimlerinde Söke Belediye Başkanı seçildi. 7 Haziran 2023 tarihinde 63 yaşındaki Levent Tuncel, İzmir'deki evinde vefat etti.