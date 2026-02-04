SOL Parti İstanbul İl Örgütü binasına saldırı: ‘Yaşasın şeriat’ yazdılar…

SOL Parti İstanbul İl Örgütü binasının kepengine kimliği henüz tespit edilemeyen bir grup tarafından "yaşasın şeriat" yazıldı. SOL Parti'nin ayrıca Üsküdar'da astığı şeriat karşıtı pankartına da bir grup tarafından saldırıldığı aktarıldı.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü tarafından saldırıya dair "Bu akşam şeriatçı bir grup tarafından il binamıza saldırı gerçekleşmiştir. Aynı grup Üsküdar İlçe Örgütü’müzün yapmış olduğu pankart çalışmasına da arkadaşlarımızın bulunmadığı sırada saldırı gerçekleştirilmiştir.Geri adım atmak yok! Laiklik mücadelemizi en güçlü şekilde bulunduğumuz her yerde yükselteceğiz" açıklaması yapıldı.

NE OLMUŞTU?

SOL Parti üyeleri İstanbul Sefaköy'de "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" yazılı pankart asarken yoldan geçen bir şahıs provokasyon yapmış ve SOL Partililer sosyal medyadaki gerici sayfalarca hedef gösterilmişti. Bu pankart gerekçe gösterilip SOL Parti üyeleri gözaltına alınmış ve ev hapsi cezası verilmişti.