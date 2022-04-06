SOL Parti: Kamu arazileri halkındır, AKP halkın varlıklarından elini çek!

06 Nisan 2022 Çarşamba, 11:33

SOL Parti Kent ve Ekoloji Meclisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 28 kentte toplam 472 kamu arazisinin açık artırmayla satışa sunulmasını protesto etti.

Birgün'den Umut Can Fırtına'nın haberine göre, İstanbul Ataşehir’de bulunan İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenleyen SOL Parti üyeleri, 1980’li yıllardan başlanan özelleştirme süreciyle 2021 yılına kadar 70 milyar dolarlık kamu varlığının özelleştirdiğinin altını çizdi. Açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2002 yılına kadar geçen 16 yılda toplam 8 milyar dolarlık özelleştirme işlemi tamamlanırken, 2022 yılına kadarki 19 yıllık AKP iktidarında özelleştirme rakamı 62,3 milyar dolara ulaştı” denildi.

HER YER RANTA AÇILDI

AKP’nin iktidara geldiğinden beri halka ait olan kamusal varlıkları, fabrikaları, enerji üretim ve dağıtım tesislerini, limanları satarak 62 milyar dolarlık özelleştirme yaptığı belirtilen açıklamada, “Buradan gelen kaynakları betona ve ranta yatırarak yandaş sermayeyi büyüten AKP iktidarının ihaleyle sattığı hazine arazileri 2021 yılında 300 milyon metrekareyi aşmış durumdadır” ifadeleri kullanıldı.

"TÜMÜNÜ GERİ ALACAĞIZ"

AKP’nin son kalan kamu arazilerini elden çıkarma telaşında olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar söylendi:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 28 kentte toplam 472 kamu arazisi, 5 Nisan’dan itibaren açık artırmayla satışa çıkarılmaktadır. Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Konya ve Ankara gibi birçok ildeki yerin satıldığı ihaledeki arazilerin 169’u İstanbul’da bulunmaktadır. Bunların 98’inin AKP’nin bir türlü vazgeçemediği rant projesi Kanal İstanbul güzergahında yer alması dikkat çekicidir. Kanal İstanbul açıklandıktan sonra çok sayıda arsanın el değiştirdiği ve bu bölgenin tam bir rant alanına dönüştüğü de herkesçe bilinen bir gerçektir. SOL Parti olarak yolsuzluklara bulaşan ve yandaş sermayeyi kayırmak dışında bir önceliği olmayan AKP’nin Hazine arazilerini parsel parsel satmasına, halktan çalmasına seyirci kalmayacağız. AKP, halka ait varlıkları elden çıkarmanın ve yandaş sermayeye aktardığı kaynakların hesabını verecek. Halktan çalınan, özelleştirilen, sermayeye peşkeş çekilen kamusal ve doğal varlıkların tümünü geri alacağız.”